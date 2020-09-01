شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات للعودة إلى القناة الفرعية الصاعدة ويجد مقاومة قوية تعيق مهمة السعر بالارتفاع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لبناء قاعدة دعم جيدة فوق 1.1990 لتأكيد مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1935 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد