اليوم.. بدء العمل بالمواعيد الجديدة للبنوك

تبدأ البنوك العاملة في مصر بداية من اليوم الثلاثاء، بمواعيد العمل الجديدة التي كان قد أعلنها البنك المركزي المصري الشهر الماضي.
وسمح المركزي بمد ساعات العمل للجمهور لتبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الثانية عصرًا بداية من شهر سبتمبر.
كما قرر مد ساعات العمل للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا بدلا من الساعة الثالثة عصرًا.
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