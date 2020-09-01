شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك تضخ 2.693 مليون برميل من الخام بأغسطس لارتفاع الطلب المحلى على الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة ضخت 2.693 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أغسطس، ما يزيد عن حصة إنتاجها في أوبك+، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الغاز المصاحب وتوليد الكهرباء. وأضاف المصدران أن الشركة النفطية العملاقة ستعوض الزيادة في إنتاج أغسطس عبر خفض إمداداتها وصادراتها في الأشهر المقبلة. وأبلغت أدنوك عملاءها أنها ستخفض إمدادات النفط الخام للمشترين بعقود محددة المدة في أكتوبر 30 بالمئة بهدف الامتثال لتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن اتفاق أوبك+.

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