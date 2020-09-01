شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بسوق النفط تعلن ارتفاع متوسط سعر خام دبى بأغسطس لـ43.987 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بسوق النفط اليوم الثلاثاء إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في أغسطس إلى 43.987 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير. ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.
وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.
الخام أغسطس يوليو التغير
بلاتس دبي 43.987 43.278 0.709
بلاتس عمان 44.208 43.390 0.818
متوسط بلاتس عمان/دبي 44.098 43.334 0.763
متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 44.154 43.447 0.707
دبي للطاقة
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