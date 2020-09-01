شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المال اللبنانى بحكومة تصريف الأعمال يوقع 3 عقود مرتبطة بتدقيق جنائى للبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع اليوم الثلاثاء ثلاثة عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية.

وكان قد قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير.

وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي، لدينا احتياطيات 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، ويجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان، مؤكدا لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي.