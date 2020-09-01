شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق دون تغيير يذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية دون تغيير يُذكر اليوم الثلاثاء، إذ قابل استمرار مكاسب شركات التجارة اتجاه المستثمرين لجني أرباح عقب مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر نيكي 0.01 في المئة إلى 23138.07 نقطة بعدما تحرك صعودا وهبوطا خلال الجلسة. وارتفع 72 سهما على المؤشر في حين هبط 146 سهما.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المئة إلى 1615.81 نقطة وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء ثمانية.

واصلت أسهم شركات التجارة الاتجاه الصعودي بفضل استحواذ بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت على حصة خمسة بالمئة في كل من أكبر خمس شركات تجارة يابانية.

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وكسبت ميتسوبيشي كورب 3.12 بالمئة وميتسوي آند كو 1.99 بالمئة وسوميتومو كورب 1.86 بالمئة وماروبيني 1.22 بالمئة وايتوتشو كورب 1.41 بالمئة.

ولقيت معنويات المستثمرين بعض الدعم على نطاق أوسع من بيانات تشير إلى توسع أنشطة المصانع في الصين بأسرع وتيرة في نحو عقد في أغسطس بفضل أول زيادة لطلبيات التصدير هذا العام.

وفي اليابان، أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة وتراجع الوظائف المتاحة في يوليو وانكماش انشطة المصانع لكن بأبطأ وتيرة في ستة شهر في أغسطس.

وانخفضت أسهم شركات التأمين على الحياة التي تعتمد في دخلها على السندات الأجنبية، مقتدية بعائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ونزل سهم طوكيو مارين هولدنجز 1.39 بالمئة وتي آند دي هولدنجز 0.81 بالمئة وداي-إيتشي لايف 0.72 بالمئة.