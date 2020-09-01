شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت..وبدء تداول وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحاً 25.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5319.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 31.370 نقطة ليصل إلى مستوى 5885.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.640 نقطة ليصل إلى مستوى 4198.48 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% رابحاً 17.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4199.87 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 194.7 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5520 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%.
وجاء سهم شركة رمال الكويت العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.48%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.55%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة الصناعات الوطنية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.88% يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.62%.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن بدء تداول وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت (بيتك ريت) في البورصة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صعود مؤشرات بورصة الكويت..وبدء تداول وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.