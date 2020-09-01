العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات سوق النفط العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مع السفير السعودى لدى العراق عبد العزيز الشمرى التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمى، وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة، فضلا عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي. وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، والنمو المضطرد الذي أثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى الانتقال بالعلاقات لآفاق تعاون أوسع، خدمة لمصلحة الشعبين.

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