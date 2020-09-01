الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تعثر الدولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب 0.8 بالمئة في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1994.40 دولار.

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ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

وأدت استراتيجيةالسياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس. وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2280.82 دولار.