شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين 1.56% بالمستهل مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.56% رابحاً 21.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 644.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 88.32% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.79%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%.

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وكانت أعلنت بورصة البحرين، قد تعطلت يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1442ه.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 9.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.20% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.24%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.94%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.12%.