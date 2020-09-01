شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق دبى المالى بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2244.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.5 مليون سهم محققة ما قيمته 127.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2763 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.05%، 1.41%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.36%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 7.62%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 62.6 مليون ورقة بقيمة 45.7 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المنعقدة أمس الاثنين، وتم خلالها الموافقة على تعيين الأسماء التالية كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وهم الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، محمد أحمد عبد الله رشيد الحمادي، عبد الله صبحي أحمد عطاطرة، وليد محمد محمد، عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري أعضاء غير تنفيذين مستقلين.

ووكانت كشفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن بيع 4.5 مليون سهماً من أصل 7.5 مليون سهماً التي تملكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس إلى يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، وسينتج من هذا التخارج تدفق نقدي للشركة بقيمة 66 مليون ريال سعودي، وسيكون هنالك أثر إيجابي على نتائج الأرباح للربع الثالث للسنة، وتأتي عملية البيع في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، حيث تركز على العمليات والسوق الإماراتي، ودعم التوزيعات النقدية للمساهمين، والنظر في فرص استثمارية في قطاع التأمين.