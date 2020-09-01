شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج شركة الأسمنت الأبيض السعودي بالسوق الموازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من غد الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2020.

وذكرت السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إدراج الأسمنت الأبيض سيكون مباشراً في السوق الموازية برمز تداول 9512 وبالرمز الدولي SA153GA4KK14 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

وبحسب بيان السوق، فإن رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي يبلغ 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

Advertisements

وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية وافقت في يوليو الماضي على طلب شركة الأسمنت الأبيض السعودي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

يشار أيضا إلى أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، أعلنت في مارس الماضي تقديمها طلب الانتقال إلى السوق المالية الرئيسية في السعودية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض، وفقا لبيان لموقع السوق "تداول".