شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من أيار/مايو من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% إلى مستويات 1.1987، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1936 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1997، بينما حقق الأدنى له عند 1.1935.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.5 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.9 في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، والتي قد تعكس استقرار الانكماش في فرنسا عند 49.0 مقابل اتساع عند 52.4 في تموز/يوليو، واستقرار الاتساع في ألمانيا عند 53.0 مقابل 51.0، بالإضافة لاستقرار الاتساع في المنطقة ككل عند 51.7 مقابل 51.8.

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وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل لكبرى اقتصاديات منطقة اليورو بداً من صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 3 ألف مقابل 18 ألف في تموز/يوليو، مروراً بصدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 9.1% مقابل 8.8% في تموز/يوليو، وصولاُ لصدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 8.0% مقابل 7.8% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.2% في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.