شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على الحاجز- تحليل - 1-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد جديد ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 126.75 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه للاختراق المطلوب ليؤكد بذلك محاولات الوصول نحو المحطات الإضافية والتي تبدأ من 127.40 و 129.35 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.20 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد