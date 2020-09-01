شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 1-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف الرئيسي الإضافي والمستقر عند 142.30 معبرا بذلك عن تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, فالثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 139.80 للدعم الأولي, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 143.10 وصولا نحو 145.15 خلال الفترة القادمة.
كذلك نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص اكتساب السعر حاليا للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من تحقيق الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.80 و 143.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 1-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.