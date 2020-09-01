شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 1-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف الرئيسي الإضافي والمستقر عند 142.30 معبرا بذلك عن تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, فالثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 139.80 للدعم الأولي, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 143.10 وصولا نحو 145.15 خلال الفترة القادمة.

كذلك نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص اكتساب السعر حاليا للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من تحقيق الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.80 و 143.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد