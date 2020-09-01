شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول تجديد الايجابية– تحليل - 1-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بمحاولات تجديد الإيجابية باندفاعه فوق الدعم الأولي المستقر عند 915.00 لنلاحظ تسجيله لهدف إيجابي جديد باستقراره حاليا قرب 945.00, تؤول الإيجابية الضعيفة لاستمرار تعارض مؤشر ستوكاستيك المستقر دون مستوى 50 أمام إيجابية المتوسط المتحرك 55 والذي يستمر بتأكيد ثبات الدعم الأولي كما هو واضح بالرسم المرفق.
مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع ليتجاوز بذلك مستوى 980.00 وليبدأ بتسجيل أهداف جديدة بانجذابه نحو 1045.00 و 1105.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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