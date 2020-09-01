شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤكد الاختراق– تحليل -1-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استعادته للميل الصاعد بثباته فوق الحاجز المتمركز عند 2.9850 مسجلا بذلك أول الأهداف الإضافية بملامسته لمستوى 3.0400, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تشكيل السعر لموجات صاعدة إضافية ليستهدف من خلالها مستوى 3.1200 وصولا نحو 3.3000 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9500 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد