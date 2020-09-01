شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى السوق المحلى حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملى استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

ووفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو واللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

Advertisements

والجدير بالذكر أن بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت تراجع الواردات المصرية من الكبدة بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها 22 مليون و192 ألف دولار مجمدة وصالحة للأكل من فصيلة الأبقار، مقابل 27 مليون و885 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين و693 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من الأكباد ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الغذائية، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 671 مليون و22 ألف دولار فى مايو الماضي، مقابل مليار و92 مليون دولار فى مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 421 مليون و191 ألف دولار.