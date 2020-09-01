شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مد ساعات العمل بالبنوك حتى الـ3 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صباح اليوم الثلاثاء قرار البنك المركزى المصرى، بتعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.