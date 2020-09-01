شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات أيلول/سبتمبر في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع وأولى جلسات الشهر على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 0.1% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 4.0%،

وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 46.6 ومقابل 45.2 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد لها خلفاً لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي اعلان الجمعة الماضية استقالته بشكل مفاجئ لأسباب صحية.

في سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت انكماشاً عند ما قيمته 49.3 مقابل اتساعاً عند 53.5 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أول أعلى تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها بما قيمته أقل من 50 تعكس انكماش القطاع.

وجاء ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 12.0% مقابل تراجع 4.2% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.9%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الحساب الجاري اتساع الفائض إلى 17.7 مليار دولار استرالي مقابل 9.0 مليار دولار استرالي في للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 13.0 مليار دولار استرالي.

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ويأتي ذلك وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الانكماش خلال الربع الثاني ودخول الاقتصاد الاسترالي في ركود تقني.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.35% ليخسر 5.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,612.51، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 24.81 نقطة ويصل إلى المستوى 23,114.95.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليربح 5.91 نقطة ويصل إلى المستوى 4,822.13، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.04% ليربح هو الأخر 1.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,397.17.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.07% ليخسر 17.00 نقطة ويصل إلى المستوى 25,160.05، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.99% ليربح 23.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,349.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.17% ليخسر 139.84 نقطة ويصل إلى المستوى 11,797.72، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.98% ليخسر 119.86 نقطة ويصل إلى المستوى 5,940.60.