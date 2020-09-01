شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في عامين أمام نظيره الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ التاسع من آب/أغسطس من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 0.7404 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7376 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عامين عند 0.7414، بينما الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7368.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت انكماشاً عند ما قيمته 49.3 مقابل اتساعاً عند ما قيمته 53.5 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أول أعلى تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها بما قيمته أقل من 50 تعكس انكماش القطاع.

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وجاء ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 12.0% مقابل تراجع 4.2% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.9%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الحساب الجاري اتساع الفائض إلى 17.7 مليار دولار استرالي مقابل 9.0 مليار دولار استرالي في للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 13.0 مليار دولار استرالي.

ويأتي ذلك وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الانكماش خلال الربع الثاني ودخول الاقتصاد الاسترالي في ركود تقني.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.