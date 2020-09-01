شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري لاستراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الحساب الجاري للربع الثاني والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 17.7 مليار دولار استرالي مقابل 9.0 مليار دولار استرالي والتي عدلت من 8.4 مليار دولار استرالي في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 13.0 مليار دولار استرالي.

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