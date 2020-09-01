شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي للربع الثاني والتي أظهرت تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 0.1% والتي عدلت من 4.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 4.0%.

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