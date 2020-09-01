شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر تموز/يوليو والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.8% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاعا إلى 3.0%.

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