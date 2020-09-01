شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5854 نقطة. في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ اقتراب المؤشر من خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 5650 نقطة كمستوى أول ثم 5300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,771 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,880 نقطة