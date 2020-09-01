شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يبدا الانخفاض -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9845 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لعمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 9700نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,788 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,902 نقطة