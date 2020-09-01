شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 119 فلس منخفضا، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تساهم في ارسال السهم لأسفل لمستوى الدعم 113 فلس كمستوى أول ثم 107 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 124 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 117.0 بينما مستوى المقاومة هو 121.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط