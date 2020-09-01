شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 198 فلس،مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 210 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 175 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195.0 بينما مستوى المقاومة هو 199.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط