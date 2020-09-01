شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) ينجح في الارتفاع -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع لرابع جلسة على الوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 13٫40فلس، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما استقر السهم أعلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 14 فلس كمستوى أول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 12٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 131 بينما مستوى المقاومة هو 13.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد