شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 51٫10 فلس،وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 55 فلس، والذي يقابل خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 48 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.5 بينما مستوى المقاومة هو 53.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط