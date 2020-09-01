بنك وربة (WARBABANK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 199 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 203 فلس، مخترقا بذلك السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير لمستوى الدعم الهام عند 190 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 198.0 بينما مستوى المقاومة هو 200.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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