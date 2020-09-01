شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 199 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 203 فلس، مخترقا بذلك السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير لمستوى الدعم الهام عند 190 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 198.0 بينما مستوى المقاومة هو 200.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط