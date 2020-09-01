شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 396 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 400 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands”مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 370 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 390 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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