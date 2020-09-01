شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 33 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 32 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 38 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 31 ريال.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32 بينما مستوى المقاومة هو 35 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد