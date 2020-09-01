شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2٫385 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 ريال، مما يشير الى استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 2٫32 ريال كمستوى أول ثم 2٫20ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون شهد النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط