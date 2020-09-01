شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 16 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 15٫70 ريال كمستوى أول ثم 14٫90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط