شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 18 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 18٫30 ريال، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 17٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.74 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط