شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9000 ويجري محاولات لكسره الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى الأطول، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 0.8935 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من المتوسط المتحرك 50 بشرط الثبات دون مستوى 0.9080.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط