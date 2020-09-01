شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له في تقريرنا الأخير، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدفع السعر لتخطي حاجز 0.7400 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7485 كمحطة تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 0.7325 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7350 والمقاومة 0.7480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد