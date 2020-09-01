شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي يوم أمس ليتداول دون حاجز 46.00، حيث يتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 47.60 ثم 49.00.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 44.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.70 والمقاومة 47.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد