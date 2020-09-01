شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتداول عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 45.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 42.20 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يختبر الدعم – تحليل - 01-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.