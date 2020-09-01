شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتداول عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 45.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 42.20 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد