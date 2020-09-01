شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بتحقيق المكاسب – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة مزيد من الميل الصاعد ليؤكد تخطي حاجز 28.00، مقترباً من مناطق 29.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 29.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 26.90 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 29.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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