شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ليبتعد عن مستوى 1967.90، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 2008.80، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 2074.87.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1967.90 سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1934.86 قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1960.00 والمقاومة 2010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد