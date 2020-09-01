شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالانخفاض – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية ليبدأ الضغط على حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2960، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيفتح باب استمرار الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، حيث تصل الأهداف التالية إلى 1.2785.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 1.3110 والأهم دون 1.3190.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط