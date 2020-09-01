الدولار مقابل الين يحقق بعض المكاسب – تحليل - 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد مقاومة قوية عند مستوى 105.20، ليختبر حاجز 106.00، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، في طريقه لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 105.20 لتأكيد التوجه نحو 103.65 كمحطة رئيسية تالية.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 106.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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