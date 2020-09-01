شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية مع افتتاح اليوم، ليتخطى حاجز 1.3400 ويحاول الثبات فوقه، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة التي تتواجد الآن عند 1.3565.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 1.3300 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3340 والمقاومة 1.3520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد