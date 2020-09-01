شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد قوي ليتخطى مستوى 1.1965 ويحاول العودة إلى القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.2160.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1935 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاندفاع الصاعد، حيث إن كسره قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1845 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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