الجزيرة يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 13.00، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.10 نقطة، ولكن وجد السهم بعض المعوقات بسبب بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 13.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.50.
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