شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سهم بترورابغ (2380) بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بصعود حاد في آخر جلساته بنسبة بلغت 7.05% بما يعادل 0.94 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليتخطى مستوى المقاومة الفرعي 14.00، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 15.20.