شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل بذلك خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -0.14 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.68 ومستوى المقاومة 16.50.