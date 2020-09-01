الأسماك يحلق عالياً – تحليل صباحي – 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأسماك (6050) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق سلسلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.76% بما يعادل 1.00 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته هذا العام، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 43.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 40.00.
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